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Криминал

Мошенничество при банкротстве МУП: в деле появились новые фигуранты

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Сотрудники областных управлений СК и ФСБ России установили еще 2 человек, причастных к мошенничеству в отношении муниципального имущества г. Пензы.

«Задержаны юристы, которые, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, подготовили и направили в суд документы об инициировании процедуры банкротства муниципального предприятия, чье имущество на сумму не менее 16 млн рублей впоследствии было похищено путем обмана», - сообщила во вторник, 24 июня, старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Первомайский районный суд избрал обоим меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее были заключены под стражу предприниматель и его соучастник - конкурсный управляющий муниципального предприятия. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

Предположительно, дело связано с МУП «Пензалифт». Предприниматель - бывший депутат городской думы IV и V созывов, собственник компании «Дилижанс», его задержали 20 июня.

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Источник — фото СКР
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