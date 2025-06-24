Мошенничество при банкротстве МУП: обвиняемый заключен под стражу

24.06.2025 | 17:00

Известному пензенскому предпринимателю, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении муниципального имущества, по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По данным портала PenzaInform.ru, речь идет о 2 месяцах - до 19 августа.

Мужчину задержали 20 июня. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Городу Пензе был причинен материальный ущерб на сумму не менее 16 млн рублей.

«В настоящее время продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий», - добавила Татьяна Махницкая.

По версии следствия, к совершению преступления обвиняемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия - собственника имущества. Тот также задержан.

Предположительно, речь идет о МУП «Пензалифт», предприниматель - бывший депутат городской думы IV и V созывов, собственник компании «Дилижанс».