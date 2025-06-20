Мошенничество при банкротстве МУП в Пензе: подробности от СКР

20.06.2025 | 19:38

В следственном комитете рассказали подробности уголовного дела о мошенничестве, фигурантами которого стали известный в Пензе предприниматель и конкурсный управляющий.

Оно было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников регионального УФСБ.

«По данным следствия, в период с 2019-го по 2022 год предприниматель совершил мошенничество в отношении муниципального имущества, причинив муниципальному образованию - городу Пензе - материальный ущерб на сумму не менее 16 млн рублей. К совершению преступления подозреваемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия - собственника имущества», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Оба фигуранта уголовного дела задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению мошенничества, закрепляется доказательственная база.

По данным PenzaInform.ru, речь идет о МУП «Пензалифт», а предприниматель - бывший депутат городской думы IV и V созывов, собственник компании «Дилижанс».