Мошенничество при банкротстве МУП: второй обвиняемый тоже под стражей

24.06.2025 | 18:16

Второй обвиняемый по делу о мошенничестве в отношении муниципального имущества г. Пензы также заключен под стражу, сообщила во вторник, 24 июня, старший помощник руководителя областного СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Речь идет о конкурсном управляющем муниципального предприятия. Его считают соучастником предпринимателя, заключенного под стражу ранее.

Обоих обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Городу Пензе был причинен материальный ущерб на сумму не менее 16 млн рублей.

«В настоящее время продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий», - добавила Татьяна Махницкая.

Предположительно, дело связано с МУП «Пензалифт». Предприниматель - бывший депутат городской думы IV и V созывов, собственник компании «Дилижанс», его задержали 20 июня.