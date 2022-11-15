В гордуме удивились отсутствию льгот для детей добровольцев

15.11.2022 | 15:08

Во вторник, 15 ноября, на заседании комиссии Пензенской городской думы депутаты подняли тему отсутствия у семей добровольных участников СВО тех мер социальной поддержки, которыми пользуются близкие мобилизованных.

Вопрос возник во время доклада начальника управления образования Аллы Марковой. Она напомнила, что дети мобилизованных имеют ряд привилегий.

Так, на 14 ноября в Пензе родители 351 ребенка освобождены от платы за детсад, двум предоставлено право первоочередного приема в дошкольное учреждение по достижении полуторагодовалого возраста, девяти ребятам - право перевода в ближайший к месту жительства детский сад.

Как объяснила Алла Маркова, указанные льготы распространяются только на детей мобилизованных граждан, а вот на детей добровольцев - нет. Это положение обусловлено постановлением правительства Пензенской области.

Ряд депутатов посчитали такое положение дел несправедливым. Думцы предложили досконально проработать вопрос. Если будет возможность, то они обратятся в Законодательное собрание Пензенской области с предложением принять меры соцподдержки и для семей добровольцев.