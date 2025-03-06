Детям начали предоставлять льготу на железнодорожные билеты

06.03.2025 | 12:52

В России вступило в силу постановление правительства о круглогодичной 50%-й скидке на железнодорожные билеты детям от 10 до 17 лет включительно.

Документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликован на портале правовой информации 4 марта.

Льготный коэффициент действует на билеты в плацкарт, общие вагоны, а также вагоны 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе. Речь идет о поездках только по России.

Скидкой смогут воспользоваться все дети без исключения: и школьники, и находящиеся на домашнем обучении, и студенты училищ, колледжей.

На билеты в скоростные поезда льгота не предоставляется.

Ранее школьники могли путешествовать железнодорожным транспортом за 50% от стоимости с 1 января по 31 мая, а также с 1 сентября по 31 декабря. Для получения скидки требовалась справка из образовательного учреждения.