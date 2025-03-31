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Общество

Губернатор сообщил о новой мере поддержки для многодетных семей

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко объявил о новой мере поддержки для многодетных семей - выплате до миллиона рублей на погашение задолженности по ипотеке.

«В прошлом году мы запустили новую меру поддержки для многодетных семей на территории Сердобского и Земетчинского районов, где реализуется пилотный проект по улучшению качества жизни и повышению рождаемости. Чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет, начали предоставлять выплату до миллиона рублей на погашение задолженности по ипотеке. В этом году эта льгота начала действовать по всей Пензенской области», - сообщил Олег Мельниченко.

В правительстве уточнили: заявку на получение средств можно подать на портале «Госуслуги» или в банке, выдавшем ипотечный заем, при условии появления в семье третьего или последующих детей в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

450 000 рублей выделяется из федерального бюджета, 550 000 - из регионального.

«На эти цели на 2025-2027 годы предусмотрено ежегодно более 158 миллионов рублей», - проинформировал Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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