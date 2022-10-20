Школы готовы бесплатно кормить детей мобилизованных пензенцев

20.10.2022 | 17:24

На брифинге, который провел министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан в четверг, 20 октября, он напомнил о мерах поддержки членов семей мобилизованных жителей региона, касающихся сферы образования.

Это бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) всем детям мобилизованных с 1-го по 11-й класс, освобождение от платы за посещение городских и муниципальных детсадов, за продленку с 1-го по 6-й классы, за занятия в кружках и секциях в школах и учреждениях дополнительного образования.

Студенты профессиональных образовательных организаций освобождаются от платы за жилье и коммунальные услуги в общежитиях.

Также в приоритетном порядке решаются вопросы о зачислении детей в возрасте от полутора лет в детсады, учеников 1-6-х классов в группы продленного дня, о переводе ребенка в другой детсад или школу, приближенные к месту жительства. Для этого родителю нужно будет просто подать заявление.

«Все муниципальные образования подтвердили, что бесплатное питание уже начало предоставляться. Есть определенный процесс выявления детей мобилизованных граждан, чтобы никого не пропустить, но все школы готовы оказывать помощь бесплатным питанием», - сообщил Алексей Качан.