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Общество

Предпенсионный возраст: право на льготы и реальные трудности

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Граждане предпенсионного возраста имеют право на ряд правовых и социальных преимуществ. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова.

Она напомнила, что статус предпенсионера был введен в 2019 году. Он определяется как период в пять лет до предполагаемого пенсионного возраста. По ее словам, в 2025 году предпенсионерами станут 7,2 млн россиян - это женщины в возрасте от 54 и мужчины от 59 лет.

Ольга Епифанова предупредила, что увольнение предпенсионера или отказ ему в приеме на работу из-за возраста считается незаконным. Если же гражданин с таким статусом потеряет трудовое место из-за сокращения штата или ликвидации компании, он может начать получать пенсию на 2 года раньше положенного срока. При этом существует ряд условий: во-первых, человек не сможет устроиться на новую работу, во-вторых, он должен быть в возрасте двух лет до назначения пенсии.

«Если предпенсионеры состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель до увольнения, им полагается пособие в размере 75% от среднего заработка в первые три месяца, 60% в следующие четыре месяца, а затем 45%. Пособие выплачивается в течение двух лет, правда, при наличии большого страхового стажа. Надо иметь в виду, что существуют определенные сложности с подтверждением статуса предпенсионера, льготы зависят от наличия достаточного стажа и пенсионных баллов, что может ограничить доступ к досрочному выходу на пенсию», - предупредила сенатор.

Кроме того, предпенсионер может пройти дополнительное профессиональное образование по бесплатным программам обучения и переквалификации.

Предпенсионерам положено 2 оплачиваемых выходных в год для прохождения диспансеризации. Также люди с этим статусом могут воспользоваться льготами по налогам на имущество и землю.

Тем не менее, по словам сенатора, в реальности предпенсионеры могут сталкиваться со сложностями при поиске нового трудового места, так как работодатели нередко предвзято относятся к соискателям в таком возрасте.

Также, по словам сенатора, предпенсионеры могут испытывать некоторое социальное давление из-за изменений в рабочей среде и возможного снижения доходов.

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Источник — фотоpxhere.com
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