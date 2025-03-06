Несовершеннолетние братья и сестры погибших бойцов СВО получат льготы

06.03.2025 | 20:58

Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры соцподдержки на несовершеннолетних братьев и сестер, а также пасынков погибших участников СВО.

Тему подняла мать погибшего Героя России Ольга Дорохина на встрече главы государства с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» в четверг, 6 марта.

«Такие тонкие вещи - они в голову не приходят сразу тем, кто пишет правила, законы. Это только жизнь дает. То, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки, - это какая-то ерунда», - прокомментировал Владимир Путин.

«Что касается неусыновленных детей, которые были членами семьи, согласен тоже... Существуют общепризнанные в любом правовом режиме способы доказывания. Есть такая формулировка - «жили и вели общее хозяйство» - для мужа и жены, здесь то же самое. Обязательно это посмотрим», - добавил он.

На этой же встрече Владимир Путин заявил, что участники СВО, которые отправились на фронт из мест лишения свободы, должны получать статус ветеранов боевых действий.