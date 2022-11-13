Пензенцев предупредили об изменении тарифа на газ

13.11.2022 | 12:32

Жители Пензенской области будут больше платить за газ. Новые расценки начнут действовать с 1 декабря.

Тарифы, как в регионе, так и по всей стране, вырастут на 8,5%. Их утвердила ФАС.

«Как говорится в проекте приказа Федеральной антимонопольной службы, «на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже ее показателя», - пишет aif.ru.

Ранее сообщалось, что плата за ЖКУ увеличится внепланово, второй раз за год. Предполагалось, что тарифы поднимут с 1 июля 2023 года, но решили сделать это раньше.

В Минэкономразвития рост тарифов объяснили необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры.

По примерным подсчетам экспертов, стоимость жилищно-коммунальных услуг для семьи из трех человек в среднем увеличится на 324 рубля.