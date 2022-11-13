Пензенцев предупредили об изменении тарифа на газ

Жители Пензенской области будут больше платить за газ. Новые расценки начнут действовать с 1 декабря.
Тарифы, как в регионе, так и по всей стране, вырастут на 8,5%. Их утвердила ФАС.
«Как говорится в проекте приказа Федеральной антимонопольной службы, «на фоне текущего уровня инфляции тарифы для населения изменяются ниже ее показателя», - пишет aif.ru.
Ранее сообщалось, что плата за ЖКУ увеличится внепланово, второй раз за год. Предполагалось, что тарифы поднимут с 1 июля 2023 года, но решили сделать это раньше.
В Минэкономразвития рост тарифов объяснили необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры.
По примерным подсчетам экспертов, стоимость жилищно-коммунальных услуг для семьи из трех человек в среднем увеличится на 324 рубля.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀