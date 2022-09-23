В России с декабря внепланово вырастут тарифы на ЖКУ

23.09.2022 | 22:27

В Минэкономразвития РФ сообщили печальную новость для миллионов россиян.

В стране с 1 декабря во второй раз за 2022 год произойдет индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Это случится на восемь месяцев раньше запланированного срока - июля 2023 года.

В ведомстве отметили, что предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения в целом по России не превысит 9 процентов.

По примерным подсчётам экспертов, стоимость жилищно-коммунальных услуг для семьи из трёх человек в среднем увеличится на 324 рубля.

В Минэкономразвития объяснили внеплановый рост тарифов необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры.

В правительстве РФ отметили, что следующая индексация тарифов произойдет через полтора года - в июле 2024-го.