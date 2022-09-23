В стране и мире

В России с декабря внепланово вырастут тарифы на ЖКУ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Минэкономразвития РФ сообщили печальную новость для миллионов россиян.

В стране с 1 декабря во второй раз за 2022 год произойдет индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Это случится на восемь месяцев раньше запланированного срока - июля 2023 года.

В ведомстве отметили, что предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения в целом по России не превысит 9 процентов.

По примерным подсчётам экспертов, стоимость жилищно-коммунальных услуг для семьи из трёх человек в среднем увеличится на 324 рубля.

В Минэкономразвития объяснили внеплановый рост тарифов необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры.

В правительстве РФ отметили, что следующая индексация тарифов произойдет через полтора года - в июле 2024-го.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте