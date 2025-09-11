Сетевое издание|18+|Четверг|11 сен 2025|19:07
Общество

В Пензе обсудили увеличение тарифа на холодное водоснабжение на 16%

В Пензе захотели повысить в 2026 году тариф на холодное водоснабжение на 16% - выше планового уровня предельной платы за ЖКУ, устанавливаемого государством. Администрация предложила депутатам гордумы обратиться к губернатору с просьбой позволить увеличить стоимость ресурса до такого значения. Вопрос обсудили на заседании в четверг, 11 сентября.

Дело в том, что ресурсникам нужны деньги на реконструкцию сетей. Требуется повысить тариф для потребителей с 1 июля по 31 декабря на 16%.

Однако в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026-й указана предельно допустимая индексация оплаты гражданами коммунальных услуг на 9,8% (+2,1% - для Пензенской области). По закону, значительное отклонение требует утверждения главой региона.

Депутаты предложили «перераспределить» индексацию, повышая тариф постепенно, в течение нескольких лет.

«Нет, так нельзя. Мероприятия [по модернизации инфраструктуры] запланированы на 2026 год. Их надо реализовать. На это нужны деньги», - пояснил замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов.

Износ сетей холодного водоснабжения в областном центре составляет около 80%. Если не повысить тариф, программу ремонта придется сократить.

Депутаты не приняли решение обратиться к губернатору с инициативой увеличить плату. Большинство народных избранников выступили против такой индексации.

