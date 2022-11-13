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Общество

Мобилизованные могут получить надбавки к денежному довольствию

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Для мобилизованных граждан предусмотрено не только денежное довольствие, но и дополнительные выплаты, как и всем военнослужащим.

О приказе министра обороны РФ № 727 от 2019 года сообщает портал «Объясняем.рф».

Так, мобилизованные могут получить надбавку за особые условия военной службы, а также за особые достижения. Выплата назначается ежемесячно.

10 ноября стало известно, что Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки в налоговый кодекс, касающиеся выплат мобилизованным и военнослужащим.

«Согласно документу, в частности, выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ», - указывается на сайте Госдумы.

Также не будут брать НДФЛ с суточных, которые выплачиваются командированным на новые территории.

Минимальная сумма денежного довольствия мобилизованных - 195 тысяч рублей. Однако всю сумму в ноябре получат только те, кто прослужил с 1 по 31 октября.

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