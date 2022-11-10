Выплаты мобилизованным освободят от подоходного налога

10.11.2022 | 13:24

В четверг, 10 ноября, Государственная Дума РФ приняла во втором и третьем чтениях поправки в налоговый кодекс.

Они касаются выплат мобилизованным и военнослужащим.

«Согласно документу, в частности, выплаты мобилизованным и добровольцам, военнослужащим-контрактникам, задействованным в СВО, а также членам их семей освободят от НДФЛ», - указывается на сайте Госдумы.

Также не снимут НДФЛ с суточных, которые выплачиваются командированным на новые территории.

9 ноября стало известно, что мобилизованным жителям Пензенской области начали перечислять выплаты. Минимальная сумма денежного довольствия составляет 195 тысяч рублей. Однако всю сумму в ноябре получат только те, кто прослужил с 1 по 31 октября.

Ранее представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко рассказал, из чего складывается сумма, которую станут переводить на карту мобилизованного. Это ежемесячная социальная выплата (158 тысяч рублей) плюс денежное довольствие, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет. При этом соцвыплата подоходным налогом не облагается, а вот из оставшейся суммы вычтут 13%.