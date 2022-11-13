63% работодателей оставят сотрудников без новогодних премий

13.11.2022 | 10:10

В этом году две трети (63%) опрошенных работодателей решили не выплачивать сотрудникам новогодние премии.

Данные опроса публикует РБК.

Эксперты отмечают, что в 2021-м без премий работников оставили лишь 35% коммерсантов.

«По данным нашего исследования, в этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов», - цитирует издание заместителя генерального директора «Работа.ру» Александра Ветеркова.

Согласно опросу, 37% нанимателей хотят выплатить новогодние премии сотрудника, в их числе 21% намерены поздравить всех, а 16% - лишь часть.

Чаще всего деньгами сотрудников планируют поощрить компании из сферы производства, агропрома, торговли.

Ранее стало известно, что сокращение бюджета повлияло на решение руководителей предприятий не проводить новогодние корпоративы. Многие компании, ранее собиравшиеся устроить праздник, в итоге отказались от него.