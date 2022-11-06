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Общество

Не до праздника: новогодние корпоративы начали отменять

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Многие коммерческие предприятия решили в этом году не проводить традиционные новогодние корпоративы. Причиной называется несвоевременность развлечений.

От празднования Нового года откажутся две трети (70%) компаний, ранее намечавших мероприятия для сотрудников или клиентов, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что обычно к началу октября оказываются забронированными почти все места для празднования, однако в этом году заказано лишь 40% площадок.

На решение отказаться от праздника также повлияло стремление сократить расходы в условиях экономической неопределнности.

«Рестораторы пока падения доходов, впрочем, не ждут, считая прогнозы преждевременными», - отмечает «Коммерсант».

Ранее руководство Пензенской области обозначило свою позицию по празднованию Нового года в регионе в условиях продолжения специальной военной операции. Было предложено провести мероприятия для детей. Что касается взрослых, то им рекомендовали воздержаться от проведения корпоративов.

В свою очередь, пензенские рестораторы надеются, что жители области не откажутся от праздника в кругу коллег. Если же людям будет не до корпоративов, то доходы заведений существенно сократятся, что может привести к потере рабочих мест и бизнеса.

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Источник — фото pixabay.com
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