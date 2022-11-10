Жены мобилизованных пензенцев озвучили военкому свои жалобы

10.11.2022 | 17:58

Вопросы, поднятые женами и родственниками мобилизованных пензенцев, не остались без ответов. Близкие неоднократно жаловались на условия, в которые попали призывники.

В частности, в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что мужчин отправили на передовую неподготовленными, под руководством не имеющих боевого опыта командиров.

Немало вопросов накопилось у оставшихся без супружеской поддержки женщин относительно денежного довольствия военнослужащих, условий проживания бойцов и обеспечения их питанием.

Эти острые темы обсуждались на встрече в Доме офицеров, состоявшейся в четверг, 10 ноября. С членами семей мобилизованных встретились военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков, министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона Василий Ложкин и представители филиала Военной академии МТО имени А. В. Хрулева (артиллерийского института).

«Прозвучавшие во время встречи жалобы пензенцев пообещали довести до командования», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ранее женщин предупредили: если у них есть реальная, подкрепленная доказательствами информация, то нужно не публиковать ее в соцсетях, а представлять в военкоматы (районные и областной), районные администрации, правительство области.