Женам мобилизованных рассказали, куда обращаться с жалобами

10.11.2022 | 13:12

В четверг, 10 ноября, под одним из постов на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» появилось обращение от правительства Пензенской области к матерям, женам, родным и близким военнослужащих, призванных по мобилизации.

Это обращение стало ответом на следующий комментарий: «Уважаемый Олег Владимирович! Пожалуйста, услышьте наш крик о помощи!!! Помогите нашим мобилизованным. 3 полк 3 батальон отправили на первую линию обороны неподготовленными. В Пензе на полигоне стреляли только три раза. Командиры у них такие же мобилизованные, без боевого опыта. Мы очень Вас просим, помогите!!!»

Представители правительства начали с того, что подчеркнули: мобилизованные жители Пензенской области - настоящие патриоты и достойные граждане, с которых нужно брать пример.

Затем женщинам сообщили, куда им обращаться: «Противники России распространяют фейковую информацию, которая похожа на правду, но таковой не является. Если у вас есть действительно подтвержденная информация с соответствующими координатами, то предоставлять ее необходимо не в социальных сетях, а в соответствующие компетентные органы (военные районные комиссариаты, областной военный комиссариат, районные администрации, правительство области)».

В заключение оставившую сообщение пользовательницу предупредили, что распространение ложной информации влечет за собой административную и уголовную ответственность.