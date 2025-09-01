Ликбез

Что делать, если капли от чужого кондиционера летят в окно?

Вопрос от интернет-пользователя

Соседи сверху установили кондиционер и теперь капли бьют по подоконнику, а при ветре летят в окно. Разговоры не дали результатов. Что делать?

Ответ специалиста

Если с соседями не удается договориться, вы можете обратиться в управляющую компанию. Необходимо написать претензию в свободной форме и в ней подробно объяснить суть проблемы.

«После этого в УК должны выдать предписание соседям все исправить. Если владелец кондиционера не выполняет требования УК, она должна обратиться в жилищную инспекцию», - отметили специалисты портала «Объясняем.рф».

Если управляющая компания не предпринимает никаких действий, вы вправе сами сообщить о случившемся в жилинспекцию.

«Не помогло - пишите на организации жалобу в Роспотребнадзор, а затем заявление в прокуратуру», - рекомендовали эксперты.

Также на соседей можно подать в суд. Специалисты подчеркнули, в соответствии с СП 60.13330.2020 вода от конденсата должна уходить в канализацию, а не на улицу. Нарушителя могут обязать переустановить кондиционер или вовсе его убрать, а также компенсировать моральный вред.

