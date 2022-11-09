Общество

Мобилизованным пензенцам начали поступать обещанные суммы

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В среду, 9 ноября, на счета мобилизованных жителей Пензенской области начали поступать деньги за октябрь. Приходят обещанные суммы, сообщают жены военнослужащих в чатах.

Накануне представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщил, что денежное довольствие мобилизованным будет начисляться на карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы, и все документы уже подготовлены, выплаты сформированы. А в ноябре деньги начнут выплачивать досрочно - с 8-го числа.

Он напомнил, что минимальная сумма денежного довольствия составляет 195 тысяч рублей. Однако всю сумму в ноябре получат только те, кто прослужил с 1 по 31 октября.

Сергей Микищенко рассказал, из чего складывается сумма, которую станут переводить на карту мобилизованного. Это ежемесячная социальная выплата (158 тысяч рублей) плюс денежное довольствие, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет. При этом соцвыплата подоходным налогом не облагается, а вот из оставшейся суммы вычтут 13%.

По просьбе военнослужащего деньги за него может получать семья. Ему для этого нужно оформить доверенность. Также мобилизованный может заказать выпуск дополнительной банковской карты, привязанной к его расчетному счету.

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