Общество

В Пензенской области дроны помогают выявлять возможные очаги возгорания

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Специалисты ГУ МЧС России по Пензенской области активно используют в своей работе квадрокоптеры. Аппараты помогают наблюдать за территориями, где есть вероятность возгорания.

«Сотрудники запускают беспилотные летательные аппараты и с их помощью мониторят возможные очаги возгорания, фиксируют места скопления мусора и иные пожароопасные объекты. Такая техника помогает значительно экономить силы и средства, оперативно принимать меры безопасности», - рассказала порталу «ПензаИнформ» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Так, во вторник, 8 ноября, в частном секторе микрорайона Заря, расположенном на окраине Пензы, сотрудники МЧС провели профилактический рейд с применением дронов.

После получения подробной информации специалисты побывали в проезде Мозжухина, на улицах Зеленая Горка и Изумрудной. Они напомнили жителям правила безопасности в холодную погоду и вручили информационные памятки.

Квадрокоптеры используются до самых заморозков. Летом с их помощью специалисты наблюдают за обстановкой в лесах, устанавливая очаги пожаров. А в августе этого года, когда Пензу заволок дым, беспилотная техника помогла удостовериться, что никакого большого пожара в городе нет. Скорее всего, тогда смог принес ветер со стороны горевших лесов Мордовии.

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Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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