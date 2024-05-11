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Общество

За 4 месяца «тигры» помогли пресечь 866 правонарушений

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За 4 месяца 2024 года бойцы молодежного отряда «Тигр» помогли полицейским и судебным приставам пресечь 866 административных правонарушений. Особенно отличились подразделения Октябрьского и Первомайского районов Пензы, а также Кузнецка и Шемышейского района.

Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области.

Всего с января по апрель активисты 5 663 раза вышли на дежурства под началом сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП и Росгвардии.

Больше всего выходов выполнили бойцы подразделений Октябрьского и Ленинского районов Пензы, Сердобского и Нижнеломовского районов.

Ранее в министерстве проинформировали, что в I квартале «тигры» помогли правоохранителям выявить 48 преступлений и пресечь 597 административных правонарушений.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. Его подразделения имеются во всех районах и городах Пензенской области. В них входят воспитанники колледжей, техникумов, высших учебных заведений и представители работающей молодежи. Главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом они не имеют права, это прерогатива органов внутренних дел.

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Источник — фото областного министерства общественной безопасности
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