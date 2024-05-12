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Общество

Пензенцу не понравилось, что бюст Жукова спрятан от глаз горожан

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По мнению жителя Пензы Валентина, бюст Г. К. Жукова должен быть размещен на одноименной площади. Однако находится он в закрытом сквере, куда может попасть не каждый.

«А почему памятник стоит во дворе здания бывшей таможни на Севере? За что по его заслугам маршала Победы туда поместили?» - поинтересовался мужчина в телеграм-канале администрации города.

Министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин ответил, что бюст установлен в сквере 354-й стрелковой дивизии на территории регионального таможенного поста в апреле 2016 года.

«Данная скульптура не отнесена к объектам культурного наследия Российской Федерации. Законодательство не запрещает установку скульптур и памятных знаков по инициативе граждан и юридических лиц на принадлежащих им земельных участках», - пояснил Понякин.

Валентин согласился, что установка памятника Жукову - это «неплохо».

«Речь идет о том, что на площади Маршала Жукова его нет, а в почти закрытом сквере он есть. О нем знают и почитают его работники таможни и школьники 71-й школы под руководством своего учителя истории. И все», - заявил пензенец.

Известно, что на площади Маршала Жукова имеется портрет этого полководца. Он висит на здании городской администрации. Недавно арт-объект, со временем потерявший краски, обновили.

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