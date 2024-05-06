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Происшествия

В микрорайоне Арбеково загорелся торговый центр «Зима»

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В понедельник, 6 мая, горожане сообщили о пожаре в торговом центре «Зима» на улице Ульяновской. На кадрах, которые в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислал читатель, - клубы дыма, поднимающиеся над крышей здания.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, вызов пожарным поступил в 7:07. На место прибыли 28 спасателей на 7 спецмашинах. Они эвакуировали 25 человек.

В микрорайоне Арбеково загорелся торговый центр «Зима»

Возгорание случилось в подсобке кондитерского цеха. Огонь охватил площадь 20 кв. метров. В ЧП никто не пострадал.

29 июня 2021 года в Пензе на улице Суворова загорелся торговый центр «Триумф». Огонь бушевал на площади 2 000 кв. метров. К ликвидации последствий пожара привлекались 58 спасателей и 17 единиц техники. Предварительной причиной ЧП назвали неисправность электропроводки.

4 ноября 2022-го возгорание произошло в торговом центре «Красные холмы». Пламя охватило площадь в 200 кв. метров, несколько отделов выгорело. Причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

Фото ГУ МЧС России по области.

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Источник — видео Александра Шварова
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