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Происшествия

Во дворе на улице Чкалова сгорел автомобиль BMW

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Вечером в субботу, 11 мая, на улице Чкалова в Пензе случился пожар. Огонь охватил черную иномарку, припаркованную во дворе.

На кадрах, опубликованных в соцсети «ВКонтакте» утром 12-го числа, охваченная пламенем машина. По словам автора видео, оно было сделано у дома № 40.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что загорелся автомобиль BMW. Вызов пожарным поступил в 23:35. Ликвидацией пламени занимались 4 спасателя, прибывших на спецмашине.

«Выгорел моторный отсек и салон автомобиля на площади 6 кв. м», - сообщили в пресс-службе.

В ЧП никто не пострадал.

29 апреля утром автомобиль сгорел на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области. ЧП случилось около 11 часов на 516-м километре дороги Саратов - Нижний Новгород. Люди не пострадали.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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