В Городищенском районе огонь уничтожил 2 дома и 2 постройки

10.05.2024 | 15:11

В пятницу, 10 мая, в Городище случился пожар. Кадры с места, снятые очевидцами, быстро стали распространяться в Сети.

В МЧС сообщили, что сигнал о возгорании на улице Ягодной поступил в 14:07. Огонь охватил два нежилых срубовых дома площадью по 100 кв. м каждый.

Пламя тушили 12 пожарных, использовалось 3 спецмашины. Никто из людей не пострадал.

В тот же день, чуть ранее, в 13:05, стало известно о возгорании на улице Молодежной в селе Дигилевка Городищенского района. Там вспыхнули деревянная баня размером 7×4 и срубовая надворная постройка размером 6×2.

На тушение выезжали четверо пожарных на двух спецавтомобилях. Никто также не пострадал. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки, уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

18 марта в Городищенском районе пожар унес жизнь женщины 1958 года рождения. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.

Источник фото - ГУ МЧС России по Пензенской области.