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Общество

Пензенцев могут перестать штрафовать за шашлыки на даче

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Пензенцы, как и остальные россияне, смогут перестать волноваться о штрафах за жарку шашлыков на даче при условии, если они будут готовить их в закрытых мангалах. Предложение об отмене ответственности за это направил главе МЧС РФ вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Текст документа оказался в распоряжении «Парламентской газеты».

Согласно ему, штраф за разведение огня на расстоянии ближе 5 метров от дома составляет до 15 000 рублей независимо от типа мангала. Однако, по словам Даванкова, закрытые переносные конструкции безопаснее и пламя не сможет распространиться.

Вице-спикер предложил разрешить людям готовить пищу, используя закрытые мангалы на дачах и огородах, а тех, кого ранее уже успели оштрафовать за подобное, освободить от ответственности и вернуть им деньги.

«В случае поддержки инициатив автор попросил главу МЧС поручить профильным департаментам проработать их с федеральными властями и внести соответствующие изменения в постановление Правительства, а затем его скорректированный проект - в Госдуму», - пишет «Парламентская газета».

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