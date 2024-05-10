11 мая жителей Пензенской области ждет дождливый день

10.05.2024 | 16:31

11 мая во всей Пензенской области будет дождливый день. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу ожидается +2...+7 градусов, пройдет небольшой, местами умеренный дождь с сильными порывами юго-западного ветра.

Днем за окном будет +9...+14 градусов, прогнозируются более интенсивные осадки и такой же мощный ветер. Из-за него в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциально опасно).

Народные приметы гласили, что ясный восход солнца 11 мая - к ясному же лету, а теплая и звездная ночь сулила хороший урожай.

В этом году, по данным синоптиков, и днем, и ночью будет облачно.