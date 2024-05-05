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Происшествия

Житель поселка Колышлей зажег свечу и лишился имущества

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В воскресенье, 5 мая, в рабочем поселке Колышлей произошел пожар. Загорелась квартира в доме на улице Гагарина.

Сообщение о ЧП поступило пожарным в 1:10. Огонь уничтожил имущество, находившееся в помещениях, добрался до подъезда, повредив облицовку, а также до соседних квартир.

Житель поселка Колышлей зажег свечу и лишился имущества

Люди в ЧП не пострадали.

Проверка показала, что пожар возник по вине хозяина квартиры, где находился очаг возгорания. Сельчанин зажег свечу, поместив ее на подставку из горючего материала.

«Мужчина при этом уснул. Проснулся, когда помещение было заполнено дымом, он смог выбраться из квартиры», - сообщается в посте на странице группы «Стоп Пожар» соцсети «ВКонтакте».

Жителей Пензенской области призвали быть осторожными при обращении с огнем.

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Источник — фото группы «Стоп Пожар»
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