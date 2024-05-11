Погода вряд ли позволит пензенцам следовать традициям предков

11.05.2024 | 17:47

По данным Приволжского УГМС, в воскресенье, 12 мая жителям Пензенской области еще не придется убирать теплую одежду и зонты.

На протяжении суток ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь.

В народном календаре этот день отмечен как Девять целителей. Считалось, что если в полдень на дороге подставить лицо теплому ветру, здоровья должно прибавиться на целый год.

Однако вряд ли пензенцам удастся последовать этой традиции. Ветер будет дуть с севера со скоростью 9-14 м/с, и теплым его назвать трудно.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью ожидается +1...+6, днем - до +6...+11 градусов. Однако в главном региональном управлении МЧС предупредили: в ночные и утренние часы ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы - 0...-5 градусов. В связи с этим объявлен оранжевый уровень погодной опасности.