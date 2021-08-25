Общество

Названо направление, откуда в Пензу пришел смог

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Арбеково скрылось, Терновка тоже, центр. Похожими фотографиями и видео запестрели все социальные сети. Пенза неожиданно спряталась за серой дымовой завесой, вызвав у многих испуг и недоумение.

«Мы хотели посмотреть панораму, но затруднительно было. В следующий раз обязательно посмотрим», - рассказала женщина.

Даже на Западной Поляне, в, казалось бы, зеленой зоне, местные жители почувствовали удушливый запах гари и смога.

«Я живу на Окружной. И в 8:00 почувствовала, как запах заполонил практически всю комнату. Быстренько закрыла окна, подумала, у кого костры или что-то», - отметила жительница г. Пензы Вера Шершакова.

«Проснулась от этого дыма. Я его почувствовала, а у меня аллергия, отыскала таблетку. Иду сюда - и здесь мне кажется. Может, пожары», - предположила жительница г. Пензы Раиса Пантюхина.

Как заверили сотрудники МЧС, возгораний на территории города и в ближайших к нему районах нет.

«Сотрудники МЧС России в данный момент работают на мониторинге обстановки. Выясняют возможные очаги загорания вместе с лесниками. Проводится мониторинг обстановки при помощи беспилотной авиации. Это квадрокоптеры, которые поднимаются на определенную высоту и смотрят очаги загорания», - пояснила начальник группы по взаимодействию со СМИ УМЧС России по Пензенской области Марина Усанова.

Тем не менее пензенцы попытались проанализировать ситуацию и выдвинули свои версии случившегося. Считают, что смог пришел из Мордовии. Там горят заповедные леса.

В защиту этой версии говорит и направление ветра, которое можно видеть на специальных приложениях. В Пензенскую область он дул с северной стороны, то есть от Мордовской Республики. Возможно, смог оттуда и пришел вместе с туманом. Но это лишь предположения, которые должны подтвердить или опровергнуть специалисты.

Роспотребнадзор по многочисленным жалобам жителей дал поручение испытательному лабораторному центру провести исследование атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Пробы берутся каждый полтора часа в нескольких районах.

Результаты станут известно на следующие сутки. Однако в социальных сетях появились данные от рядовых горожан, которые по личной инициативе самостоятельно с помощью карманного анализатора взяли пробы. По их результатам, с утра воздух был сильно загрязнен.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Вот эти в формах жрут нехило из бюджета,а ничего не знают и от них информации меньше,чем от Совы ВК.Зачем мы их кормим,они нам разве нужны?.

Гость||

Ну а пока Роспотребнадзор спал,проснулись они только плотно пообедав, и пообещали произвести замеры, дым в городе естественным образом рассеялся. И тут начались замеры. Ну вобщем, как всегда......

Гость||

А позвонить куда-нибудь кто севернее, скажем в Иссу, некому было в Роспотребнадзоре?

Гость||

Гость писал(a):

А позвонить куда-нибудь кто севернее, скажем в Иссу, некому было в Роспотребнадзоре?
а зачем??? они лучше сами, для видимости работы, пол года будут думать откуда он взялся))) они ведь так и работают)))

Гость||

Что за дурачок тут комментирует опять? Пьянь какая то?

Гость||

Пора уже не направление по факту случившегося искать, а меры принимать, чтобы последствия для здоровья жителей были минимальными.

Гость||

последствия для здоровья будут, все читающим только здоровья, модератору - спать до утра

Имя: Гость
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