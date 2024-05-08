В Засечном при пожаре на балконе пострадал мужчина

08.05.2024 | 09:22

Утром в среду, 8 мая, на улице Радужной в селе Засечном случился пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 8:08.

На балконе дома № 8 (3-й этаж 12-этажного здания) загорелись вещи. На место выехали 10 пожарных на 2 спецмашинах.

Прибытие техники привлекло внимание окружающих, очевидцы достали телефоны и начали фиксировать происходящее на камеру.

Однако, как сообщили в МЧС, огонь был потушен до прибытия подразделений. «Пострадал мужчина 1994 года рождения», - уточнили в управлении.

В качестве возможной причины очевидцы назвали неосторожное обращение с огнем при курении.