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Общество

В регионе за посещение заказников и заповедников установят плату

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В Пензенской области установят плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения. Соответствующее постановление правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Плату станут взимать с жителей области, которые не проживают в границах этих территорий, но только до момента создания инфраструктурной базы для обслуживания посетителей.

Согласно документу, плату установят в размере 0,5% величины прожиточного минимума, принятого в регионе. Важно отметить, что показатель меняется ежегодно. Так, в 2024-м для трудоспособного населения определена величина в 13 966 рублей, для пенсионеров - в 11 246 рублей, для детей - 12 470 рублей.

В перечне особо охраняемых природных территорий - дендрарий имени Г. Ф. Морозова, Хоперский бор, Царский родник, Большевъясский лес, Золотаревский сосновый бор, Ахунский сосновый бор, Арбековский лес, Куракинский и Зубриловский парки и другие объекты, в том числе озера и заказники.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

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