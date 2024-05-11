В Пензе молодежь устроила рок-концерт рядом с храмом

11.05.2024 | 10:02

Вечером в пятницу, 10 мая, группа молодежи устроила рок-концерт рядом с храмом Воскресения Христова». Видео с места событий появилось в Сети.

На кадрах запечатлены горящие факелы, музыканты и зрители. Некоторые молодые люди двигаются в такт раскатам гитарных аккордов и рычащим выкрикам.

«Возле церкви - рок-концерт. Ты смотри, что происходит!» - изумился автор записи. Он отметил, что к храму приехали сотрудники Росгвардии.

Мнения комментаторов разделились. Одни оценили действо как «жесть» и «ужас». «Вообще неуважение. Места, что ли, мало, где потусоваться», «Рок - это, конечно, круто, но в чем проблема в узаконенной обстановке проводить мероприятие?», «Есть отдельные площадки для таких мероприятий», - считают противники подобных выступлений.

Другие сочли, что ничего противоправного не случилось.

«Там довольно часто концерты проходили ночью. Помню, еще в 2018-м были пару раз. Работники церкви в курсе насчет этого», «А что, рок-концерт нельзя у церкви? А какой можно? В чем сыр-бор? Концерты нельзя делать рядом с жилыми кварталами, это было соблюдено. Какие законы были нарушены-то?» - высказались они.

В Управлении Росгвардии по Пензенской области прокомментировали произошедшее. Там отметили, что территория, на которой устроили шоу, не относится к храмовой, а расположена рядом. Само выступление завершилось до 23:00.

«В 21:30 в правоохранительные органы Пензы обратились жители улицы Урицкого. Они пожаловались на громкую музыку, которую играли музыканты на территории автомойки. В ходе проверки информации прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии установили всех организаторов мероприятия, провели с ними профилактическую беседу и обеспечили общественный порядок», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пензенцам напомнили, что нельзя шуметь с 22:00 до 6:00 с воскресенья по четверг и с 23:00 до 6:00 - по пятницам и субботам. Штраф за нарушение составляет от 1 000 до 2 000 рублей.