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Происшествия

После смертельного пожара в Наскафтыме возбудили уголовное дело

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В Шемышейском районе после пожара, при котором погибли три человека, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

ЧП случилось в ночь на понедельник, 6 мая. В селе Наскафтым на улице Рабочей загорелся деревянный дом площадью 40 кв. м. После ликвидации пламени пожарные обнаружили тела трех человек: мужчин 54 и 56 лет, а также 58-летней женщины.

После смертельного пожара в Наскафтыме возбудили уголовное дело

При осмотре погибших каких-либо травм, кроме следов термического воздействия, не обнаружили.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, очаг возгорания находился в жилой комнате, возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти сельчан, а также возгорания.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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