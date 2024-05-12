Ремонт лестницы у памятника Первопоселенцу снова перенесли

12.05.2024 | 14:16

В 2024 году жителям Пензы не стоит ждать ремонта печально известной лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому монастырю у памятника Первопоселенцу.

Тему обновления конструкции, которая опасна для горожан из-за множества полуразрушенных ступеней, подняла на странице главы Пензы Александра Басенко подписчица Ольга Т.

«Когда планируете передать инвесторам лестницу около памятника Первопоселенцу? Исторический центр города. Там проводятся экскурсии для гостей города», - спросила женщина.

На ее обращение отреагировал представитель управления ЖКХ.

«В этом году ремонт лестницы у памятника «Первопоселенцу» не предусмотрен. Возможность проведения ремонтных работ будет рассмотрена в 2025 году, исходя из реальных возможностей бюджета города», - сообщил он.

Решение отремонтировать лестницу приняли еще в 2019 году. Началась подготовка проектной документации.

В 2021-м чиновники заявили, что проект не получил положительного заключения экспертизы, его отправили на корректировку. В июне 2022-го говорили, что планируемая дата загрузки проектной документации на рассмотрение в экспертизу - 1 июля 2022 года, а срок ее прохождения - 42 рабочих дня. В июне 2023-го сообщалось, что до конца года должно быть получено заключение повторной экспертизы. Только после этого можно определить сроки реконструкции.

Горожане надеялись, что дело сдвинется с мертвой точки в 2024-м.