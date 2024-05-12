Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 мая 2024|17:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Ремонт лестницы у памятника Первопоселенцу снова перенесли

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2024 году жителям Пензы не стоит ждать ремонта печально известной лестницы, ведущей к Спасо-Преображенскому монастырю у памятника Первопоселенцу.

Тему обновления конструкции, которая опасна для горожан из-за множества полуразрушенных ступеней, подняла на странице главы Пензы Александра Басенко подписчица Ольга Т.

«Когда планируете передать инвесторам лестницу около памятника Первопоселенцу? Исторический центр города. Там проводятся экскурсии для гостей города», - спросила женщина.

На ее обращение отреагировал представитель управления ЖКХ.

«В этом году ремонт лестницы у памятника «Первопоселенцу» не предусмотрен. Возможность проведения ремонтных работ будет рассмотрена в 2025 году, исходя из реальных возможностей бюджета города», - сообщил он.

Решение отремонтировать лестницу приняли еще в 2019 году. Началась подготовка проектной документации.

В 2021-м чиновники заявили, что проект не получил положительного заключения экспертизы, его отправили на корректировку. В июне 2022-го говорили, что планируемая дата загрузки проектной документации на рассмотрение в экспертизу - 1 июля 2022 года, а срок ее прохождения - 42 рабочих дня. В июне 2023-го сообщалось, что до конца года должно быть получено заключение повторной экспертизы. Только после этого можно определить сроки реконструкции.

Горожане надеялись, что дело сдвинется с мертвой точки в 2024-м.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте