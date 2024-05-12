Над переводами пензенцев хотят установить дополнительный контроль

12.05.2024 | 12:49

В России придумали новый способ борьбы с мошенничеством. Банки хотят обязать согласовывать кредиты и денежные переводы с родственниками клиентов.

Соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении в Госдуме РФ в ближайшее время.

«Системно значимые кредитные организации (сейчас их 13) будут обязаны дать возможность клиенту оформить доверенность на третье лицо, которое получит право отклонять или подтверждать операции в течение 12 часов с момента уведомления от банка. В случае отсутствия реакции банк откажет в проведении трансакции», - поясняют «Известия».

Механизм доверенного лица поможет защитить от мошенников прежде всего социально уязвимые группы граждан. Инициатива одобряется всеми ведомствами, поэтому в принятии законопроекта не видят препятствий.

Следует отметить, что доверенное лицо не получит доступ к деньгам подопечного, не сможет совершать операции под его именем.

«Согласно данным ЦБ, в России фиксируется рост объема операций, проведенных либо без согласия клиентов, либо под влиянием обмана. Только за 2023 год мошенники похитили со счетов россиян около 15,8 млрд рублей (на 11,5% больше, чем в 2022-м), совершив 1,17 млн транзакций», - цитирует издание главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Зачастую аферисты, выманивая деньги, используют телефонные звонки, а жертвы под давлением сообщают номера карт, ПИН-коды и прочие личные данные. Если клиенты банков станут использовать механизм одобрения перевода доверенным лицом, это затруднит деятельность злоумышленников.