С начала года в Пензенской области при пожарах погибли 45 человек

08.05.2024 | 15:09

С начала года в регионе произошел уже 771 пожар, погибли 45 человек, 22 получили травмы. Так, в ночь на 6 мая трагедия произошла в селе Наскафтым, где на улице Рабочей загорелся деревянный дом. Погибли двое мужчин, 54 и 56 лет, а также 58-летняя женщина.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, основными причинами возгораний стали неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнем.

В преддверии 4 дней отдыха заместитель начальника ведомства Дмитрий Закаткин напомнил о главных правилах пожарной безопасности. Тем более что до конца недели по-прежнему ожидается холодная погода, а следовательно, есть риск увеличения числа пожаров.

Он предупредил: личная ответственность является залогом сохранности имущества и жилья от огня. Необходимо своевременно обслуживать оборудование и электропроводку, тщательно убирать участок и прилегающую территорию от сухостоя. Деревянные строения можно обработать огнезащитным составом, чтобы значительно снизить риск их уничтожения огнем.

«В праздничные дни особое внимание нужно уделить детям и пожилым гражданам. Они входят в особую категорию риска. Мы советуем провести с детьми разъяснительную работу, а самых маленьких не оставлять без присмотра ни на секунду. В доме, где проживают пожилые граждане, проводите постоянные осмотры состояния электропроводки и отопления, по возможности установите автономные дымовые пожарные извещатели», - обратился к пензенцам Дмитрий Закаткин.