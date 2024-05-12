Часть улицы Саранской будет недоступна для проезда несколько дней

В Пензе на несколько дней закроют для движения участок улицы Саранской, где специалисты будут устранять дефект дорожного покрытия.
Речь идет об отрезке от остановки «ТЭЦ-1» до улицы Литвинова. Проезд запретят с 8:00 понедельника, 13 мая, до 17:00 16-го числа.
«Мероприятия по асфальтированию проезжей части дороги согласованы с Администрацией г. Пензы. Просим автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», - сообщили в ресурсоснабжающей организации, которая проведет ремонт.
Ранее стало известно, что на улице Собинова в микрорайоне Арбеково в районе пересечения с проспектом Строителей капитально отремонтируют участок теплотрассы.
Из-за работ Собинова собирались перекрыть, однако ремонт решили провести без ограничения движения.
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