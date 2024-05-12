Часть улицы Саранской будет недоступна для проезда несколько дней

12.05.2024 | 09:36

В Пензе на несколько дней закроют для движения участок улицы Саранской, где специалисты будут устранять дефект дорожного покрытия.

Речь идет об отрезке от остановки «ТЭЦ-1» до улицы Литвинова. Проезд запретят с 8:00 понедельника, 13 мая, до 17:00 16-го числа.

«Мероприятия по асфальтированию проезжей части дороги согласованы с Администрацией г. Пензы. Просим автомобилистов учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», - сообщили в ресурсоснабжающей организации, которая проведет ремонт.

Ранее стало известно, что на улице Собинова в микрорайоне Арбеково в районе пересечения с проспектом Строителей капитально отремонтируют участок теплотрассы.

Из-за работ Собинова собирались перекрыть, однако ремонт решили провести без ограничения движения.