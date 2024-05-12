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Общество

Жителям Пензенской области осталось недолго терпеть холод

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В Пензенской области температура достигнет климатических норм после середины мая. До 17-го числа показатели будут ниже обычных значений.

Как рассказал «Парламентской газете» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура станет повышаться постепенно. Согласно прогнозам метеорологов, 16 мая днем термометры покажут около +13, а 17-го +16 градусов. К 23-му числу дневная температура достигнет +20 градусов.

«Погода отстает от своего развития», - констатировал Вильфанд.

До середины мая жителям региона придется терпеть холод. По сообщению областного ГУ МЧС России, с 13-го по 15-е число ночью и утром возможны заморозки местами до -5 градусов.

Прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности. Он означает, что вероятны катаклизмы, стихийные бедствия, опасные для человека.

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