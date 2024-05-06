В Шемышейском районе при пожаре погибли три человека

06.05.2024 | 08:04

В ночь на понедельник, 6 мая, в Шемышейском районе произошел пожар, который унес 3 жизни. ЧП случилось в селе Наскафтым.

Огонь охватил деревянный дом площадью 40 кв. м. Ликвидацией пламени занимались 5 спасателей, прибывших на 2 спецмашинах.

При тушении были обнаружены погибшие: мужчины 54 и 56 лет, а также 58-летняя женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

5 мая пожар случился в поселке Колышлей. Сгорела квартира, хозяин которой оставил без присмотра горящую свечу. В ЧП никто не пострадал.