Довольствие мобилизованным начнут платить с 8 ноября

08.11.2022 | 09:43

Денежное довольствие мобилизованным будет начисляться на карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы, и все документы уже подготовлены, выплаты сформированы. А в ноябре деньги начнут выплачивать досрочно - с 8-го числа. Об этом сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко.

Он напомнил, что минимальная сумма денежного довольствия составит 195 тысяч рублей. Однако всю сумму в ноябре получат только те, кто прослужил с 1 по 31 октября.

«Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, пропорционально прослуженному сроку», - пояснил Сергей Микищенко.

Он рассказал, из чего будет складываться сумма, которую станут переводить на карту мобилизованного. Это ежемесячная социальная выплата плюс денежное довольствие, которое зависит от оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

«Так, рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тыс. рублей. Если военнослужащий, например, сержант, или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, сумма будет больше. К примеру, командир взвода будет получать около 225 тыс. рублей, а командир батальона около 243 тыс. рублей», - отметил Сергей Микищенко.

По просьбе военнослужащего деньги за него может получать семья. Ему для этого нужно оформить доверенность. Также мобилизованный может заказать выпуск дополнительной банковской карты, привязанной к его расчетному счету.

Отдельно представитель финансового блока Минобороны России остановился на теме единовременной выплаты в 195 тысяч рублей.

«Указом Президента Российской Федерации определено, что начиная с 21 сентября 2022 года всем военнослужащим, проходящим срочную службу и заключившим контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, и гражданам, призванным в рамках мобилизации, также заключившим контракт на прохождение военной службы на срок один год и более, будет начислена единовременная денежная выплата в размере 195,0 тыс. рублей. Обращаю ваше внимание, данная выплата производится после заключения контракта о прохождении военной службы. Далее они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в зависимости от выполняемых задач», - подчеркнул Сергей Микищенко.