12.09.2025 | 16:52

C 1 октября оклады военнослужащих и силовиков повысят на 7,6%. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин 10 сентября.

Изначально планировалось проиндексировать оклады на 4,5%. Однако Минобороны предложило с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 7,6% изменить коэффициент.

Повышение затронет:

- оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;

- оклады по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;

- должностные оклады и оклады по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов ФСИН, органов принудительного исполнения, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.