Пензенцам рассказали, куда звонить при потере связи с мобилизованным

08.11.2022 | 15:10

У жителей Пензенской области продолжают возникать вопросы, связанные с частичной мобилизацией.

Их они задают на страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«К кому обратиться, если мобилизованный не выходит на связь? Как узнать, что с ним?» - спросила подписчица Татьяна у главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

Представитель регионального правительства посоветовал женщине: если от мобилизованного долгое время нет сообщений, то можно обратиться в воинскую часть, к которой тот приписан, или военкомат, где он проходил комиссию.

Ранее пензенцев предупредили об опасности использования мобилизованными сотовых телефонов в воинских частях или пунктах временной дислокации.

«Срочно и обязательно!!! Скажите все своим мобилизованным родственникам и знакомым из числа блогеров-любителей, что благодаря их трескотне по телефону и пересылкам в интернет фото/видео с привязкой к местности своего расположения они приближают к себе тот самый Хаймарс, который точно не промажет!» - заявил пензенский юрист.

Военнослужащие и мобилизованные могут пользоваться лишь кнопочными телефонами.