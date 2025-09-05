Общество

Никольчан обманывают, сообщая об «установке автомата с водой»

Бдительная жительница Никольска выявила новую схему мошенничества с «установкой автоматов с водой», рассказали в администрации района.

Аферисты рассылают жителям в мессенджерах сообщения об отключении воды. Чтобы люди не потеряли доступ к ресурсу, якобы у дома ставят автомат с водой. Далее злоумышленники предлагают получить карточку-ключ к нему.

Таким образом они выманивают у жертв личные данные или заставляют их перейти на фишинговые ресурсы.

«Убедительно просим жителей Никольского района не поддаваться на уловки жуликов», - обратились к людям в администрации.

Ранее в МВД РФ предупреждали: мошенники от имени управляющих компаний или аварийных служб рассылают сообщения с угрозами скорого отключения коммунальных ресурсов (газа, воды, электричества). Решить проблему они предлагают через телеграм-бота.

Бот имитирует интерфейс государственных сервисов (например, Государственной информационной системы ЖКХ) и выманивает персональные данные: фамилию, имя, отчество, паспорт, СНИЛС, ИНН, номер телефона.

Источник — фото 2 администрации Никольского района
