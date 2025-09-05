Мошенники лишили пензенца золотых монет и 32 миллионов рублей

05.09.2025 | 10:25

Мошенники обманули 71-летнего жителя Пензы, используя известную схему с «безопасным счетом».

На мобильный пенсионеру позвонил мужчина и представился сотрудником силового ведомства. Он заявил, что злоумышленники пытаются похитить сбережения пензенца и перевести их на счета экстремистских организаций. «Правоохранитель» убедил собеседника спрятать деньги на «безопасном счете».

Получив инструкции, пенсионер отправился в Москву. В столичном банке у него хранились 32 млн рублей, а также 800 золотых монет. Все это он забрал из ячейки и в течение 2 дней передал неизвестным девушкам. Потом пензенец вернулся домой.

«Обман раскрылся не сразу. Спустя некоторое время супруга потерпевшего услышала его разговор с неизвестным по видеосвязи и решила проверить мобильный телефон потерпевшего. Женщина прочитала переписку супруга с неизвестными и поняла, что он стал жертвой мошенников. После этого они обратились в полицию», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности причастных к преступлению.