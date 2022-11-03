Мобилизованные могут навредить себе съемкой фото и видео

03.11.2022 | 12:15

Как только в России началась частичная мобилизация, на портале «Объясняем.рф» появилось предупреждение: из соображений безопасности пользоваться на территории воинских частей смартфонами будет запрещено.

«Можно взять с собой в часть простой, «кнопочный» телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры телефона, запрещена», - указано на портале.

Однако в последнее время в социальных сетях и мессенджерах стали появляться видео, которые мобилизованные записывают в местах выполнения задач и пересылают родственникам в Пензенской области.

В чатах и группах, организованных активистами и близкими мобилизованных, администраторы действуют оперативно - удаляют подобные записи, даже если по ним на первый взгляд невозможно установить, где именно находятся пензенцы. Также модераторы запрещают писать о том, где располагаются мобилизованные. «Адреса мониторят там и по ним бьют», - предупреждают друг друга женщины.

Информационное пространство действительно постоянно мониторится. «Пытаются изучать социальные сети и взламывать телефоны призывников, чтобы понимать, в каких местах, по каким специальностям их будут обучать, какой численный состав, когда они будут выдвигаться к местам своей службы, каким транспортом - все это является критически важной информацией для противника», - пишет ren.tv со ссылкой на военного обозревателя Андрея Клинцевича.

Пензенский юрист Михаил Лисин, отвозивший гуманитарную помощь в зону СВО, обратился к жителям области: «Срочно и обязательно!!! Скажите все своим мобилизованным родственникам и знакомым из числа блогеров-любителей, что благодаря их трескотне по телефону и пересылкам в интернет фото/видео с привязкой к местности своего расположения они приближают к себе тот самый Хаймарс, который точно не промажет!

Я только за сегодня насмотрелся видео наших мобилизованных, поверьте, врагу не составит никакого труда вычислить координаты их располаги. Располагу с привязкой к местности и индивидуальными особенностями снимать и выкладывать ни в коем случае нельзя!!!»

Пензенец подчеркнул: если по этим «репортажам и докладам» родственники знают, где они и сколько солдат в одном месте, значит, это знает и другая сторона.

«Это не шутки. Располага, куда я ездил, была ... (уничтожена. - Прим. ред.) к чертям собачьим! Слава Богу, успели оттуда съехать ребятки...» - поделился Михаил Лисин.

Сам выход солдата в интернет из зоны выполнения задач, как и вообще использование способного на это смартфона, позволяет противнику точно определить координаты владельца устройства. Специалисты утверждают: использование современного гаджета закончится тем, что через пять минут прилетит высокоточный снаряд.