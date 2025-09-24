Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|10:16
Криминал

Пензенец потерял почти 4 млн руб., попав на поддельный сайт банка

В Пензе жертвой мошенников стал 63-летний мужчина. Он попал на поддельный сайт банка и потерял почти 4 млн рублей.

Пензенцу позвонил неизвестный и сообщил, что на имя собеседника оформлена доставка. Чтобы ее отменить, нужно продиктовать код из СМС. Мужчина выполнил указание, не догадавшись, что общается с мошенником.

Вскоре ему позвонил «сотрудник Роскомнадзора». Он заявил, что аккаунт пензенца на сайте госуслуг взломали. Теперь нужно защитить сбережения, а для этого деньги необходимо перевести на «безопасный счет». Поверив, пензенец стал действовать по инструкции.

Он купил новый телефон, установил на нем популярный мессенджер и получил в нем сообщение со ссылкой. Пензенец перешел по ней и попал на сайт, внешне идентичный ресурсу банка. Там мужчина ввел свои личные данные.

Затем аферист отправил горожанину файл для скачивания. Это оказалось приложение банка. С его помощью пензенец перевел на счет злоумышленников более 3 880 000 рублей.

«Когда связь с незнакомцем прервалась, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

