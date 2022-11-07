В Пензе решили проверить наличие пунктов мойки колес спецтехники

07.11.2022 | 14:37

В Пензе собираются совершить объезды по стройкам. В комиссии войдут главы районных организаций.

Проверяющих будет интересовать наличие и использование в работе пунктов мойки колес спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на дороги областного центра, примыкающие к строительным площадкам, грузовики вывозят грязь. Проблему необходимо устранить.

Комья грязи на проезжей части ухудшают дорожную обстановку. В некоторых случаях местные жители настаивают на обязательном наличии у организаций моек для колес.

Так, в соцсетях об этом написали жители поселка Земетчино. Отремонтированные дороги населенного пункта усыпаны комьями грязи и овощами. В некоторых местах поверх раскатан слой почвы.

Причина проблемы - спецтехника сельхозпредприятия. Перед выездом на дороги общего пользования ее колеса не очищаются.