В Пензе решили проверить наличие пунктов мойки колес спецтехники

В Пензе собираются совершить объезды по стройкам. В комиссии войдут главы районных организаций.
Проверяющих будет интересовать наличие и использование в работе пунктов мойки колес спецтехники.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на дороги областного центра, примыкающие к строительным площадкам, грузовики вывозят грязь. Проблему необходимо устранить.
Комья грязи на проезжей части ухудшают дорожную обстановку. В некоторых случаях местные жители настаивают на обязательном наличии у организаций моек для колес.
Так, в соцсетях об этом написали жители поселка Земетчино. Отремонтированные дороги населенного пункта усыпаны комьями грязи и овощами. В некоторых местах поверх раскатан слой почвы.
Причина проблемы - спецтехника сельхозпредприятия. Перед выездом на дороги общего пользования ее колеса не очищаются.
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